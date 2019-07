Welfare, Fontana: “Aumentiamo fondi a disabilità e dipendenze”

Ddl Pillon, la protesta di 'Non una dimeno' sotto il Duomo a Milano

(Agenzia Vista) Milano, 23 luglio 2019 Non Una DI Meno ha organizzato manifestazioni in diverse città d'Italia. A Milano si è tenuto un flash mob di fronte al sagrato del Duomo, luogo in cui è andato in scena un matrimonio sarcastico, celebrato con rito-Pillon Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev