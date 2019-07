(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2019 Informazione, Casellati: "Va sostenuta, contro fake news codici autoregolamentazione non bastano" La presidente del Senato Elisabetta Casellati alla tradizionale Cerimonia del Ventaglio: "L'informazione libera e' una risorsa che non puo' essere data per scontata; deve essere sostenuta, supportata. E per essere veramente libera l'informazione deve essere plurale, accogliere e dare voce a tutte le sensibilita' ed a tutte le culture.Se i social hanno di fatto creato una piazza virtuale in cui tutti possono avere voce l'intermediazione giornalistica diventa l'unico vero strumento dei cittadini per avere la certezza di un contenuto reale, verificato, credibile. Anche su questi temi il Senato fara' la sua parte. Sto organizzando momenti di confronto tra tutti i soggetti coinvolti. Ritengo infatti che le Istituzioni abbiano il dovere di dare un contributo, anche di carattere culturale, rispetto ad alcune tendenze che creano un'autentica preoccupazione. Mi riferisco al proliferare delle fake news e, in maniera forse ancor piu' patologica, ai video fake". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev