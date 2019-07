Action day della Polizia contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale

Innovazione e sostenibilità, focus sul Gruppo Pellan

Roma, 27 lug. (askanews) - Carlotta Costamagna, giovane imprenditrice già a capo di un gruppo importante come il Gruppo Pellan, impegnato in diversi settori, dall'agricoltura al tessile alla meccanica di precisione, evidenzia ad Askanews l'importanza di scelte imprenditoriali legate sempre più all'innovazione ed alla sostenibilità. Come è peraltro nella tradizione del Gruppo Pellan: "Il gruppo ...