Carabiniere ucciso a Roma, la vedova legge ai funerali il testo: "La moglie del carabiniere"

(Agenzia Vista) Somma Vesuviana, 31 luglio 2019 Carabiniere ucciso a Roma, la vedova legge ai funerali legge il testo: "La moglie del carabiniere" “La moglie di un Carabiniere deve essere indipendente, possedere le qualità di un padre e di una madre allo stesso tempo. Deve essere una perfetta padrona di casa per quattro invitati come per quaranta, anche se preavvisata solo un'ora prima, deve essere sempre attiva ed intraprendente, far fronte a tutte le necessità, essere capace di svolgere allegramente le sue mansioni anche se è stanca o ammalata, ed essere capace di cambiare casa, abitudini e amicizie spesso e all’improvviso. Questo tipo di donna si curerà da sola quando è malata, saprà dire arrivederci a suo marito su di un molo, in un aeroporto o in una stazione, comprendere perchè è importante che egli parta ed aspettarlo con rispetto. Da gioia e dolore, solitudine e fierezza nasce la lacrima che solo la moglie di un carabiniere prova, frutto di tutti quei valori cui suo marito è legato e che lei farà suoi”. Queste le parole di un post che circola da anni su Facebook, tra le mogli e le fidanzate dei militari che la vedova del Carabiniere ucciso a Roma, Mario Cerciello Rega ha deciso di leggere ai funerali del marito. Fonte: Facebook/Arma dei Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev