(Agenzia Vista) Longjing, 01 agosto 2019 Onda anomala in piscina travolge i bagnanti, 44 feriti per il guasto all'acquapark in Cina Incidente in un acquapark in Cinea, nella cittò di Longjing. Un guasto al simulatore di onde nella piscina ha causato uno tsunami che ha travolto i bagnanti. 44 persone sono rimaste ferite. Fonte: Twitter/@1984to1776 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev