(Agenzia Vista) Liguria, 02 agosto 2019 Toti: "Non ho sentito Salvini, solo gli amici più stretti" "Non ho sentito Salvini, non ho sentito praticamente nessuno. Ho sentito i miei amici piu' intimi e ovviamente tutti coloro della mia parte politica che condividono questo percorso. Sono state 12 ore abbastanza concitate. Salvini sta su un altro mare. Quando verra' in Liguria lo sentiro'. Anzi, venga presto in Liguria, che la spiaggia e' piu' bella qua" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev