(Agenzia Vista) Emilia Romagna, 02 agosto 2019 Camion in fiamme in galleria Variante Valico, intervento dei vigili del fuoco sulla A1 La sala operativa 115 dei vigili del fuoco di Bologna ha ricevuto una chiamata di soccorso, alle 14.16, per un incendio a un camion che transitava nella galleria Val di Sambro, sulla A1, in direzione Firenze, all'altezza del Km 10, nel nuovo tratto autostradale 'Direttissima'. Il mezzo trasportava prodotti per l'edilizia contenenti poliuretano. La motrice dal rimorchio è stata sganciata e portata fuori dalla galleria. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con tre autopompe serbatoio e due autobotti. / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev