(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 04 agosto 2019 Sparatorie in Usa, Papa Francesco: "Preghiera per le vittime di El Paso e Dayton" L'Angelus domenicale in piazza San Pietro. Papa Francesco al termine della cerimonia ha rivolto un pensiero alle vittime delle sparatorie in Usa di questi giorni: "Cari fratelli e sorelle, sono spiritualmente vicino alle vittime degli episodi di violenza che in questi giorni hanno insanguinato il Texas, la California e l'Ohio, negli Stati Uniti, colpendo persone inermi. Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per quanti hanno perso la vita, per i feriti e i loro familiari". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev