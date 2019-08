Auto esplode davanti a un ospedale al Cairo, 17 morti

Manovra, Salvini: dobbiamo ridiscutere alcuni vincoli con Ue

Roma, 6 ago. (askanews) - Taglio delle tasse, investimenti, infrastrutture, manutenzione del territorio. "Per attuare questo grande piano dobbiamo ridiscutere con l'Europa alcuni vincoli in base ai quali, se fossimo costretti a sottostare, non potremmo fare niente di tutto quello che ci stiamo dicendo". A spiegarlo è stato il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...