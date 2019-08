(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2019 Sicurezza bis, Grasso: "Decreto trasforma in norme i tweet di Salvini" "Il decreto Sicurezza Bis trasforma in norme i tweet di Salvini"Così il senatore LeU Pietro Grasso intervenendo in Aula in Senato durante la discussione sul voto di fiducia sul dl sicurezza. Fonte: Senato Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev