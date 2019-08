(Agenzia Vista) Milano, 05 agosto 2019 Toninelli: "Su dl sicurezza bis non ci sarà nessun problema, non so che vuol dire dissidente" La presentazione del Gruppo Ferrovie dello Stato degli interventi di potenziamento della stazione dei Milano Rogoredo. Presenti l'ad di Fs, Gianfranco Battisti, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e il Capo della Polizia, Franco Gabrielli. Così il ministro Toninelli a margine: "Non si sono mai sbloccate così tante opere come nell'ultimo anno. E i benefici li inizieremo a vedere non da subito". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev