Via allo sgombero del centro sociale bolognese XM24, ruspe in azione

(Agenzia Vista) Bologna, 06 agosto 2019 Via allo sgombero del centro sociale bolognese xm. Ruspe in azione E' cominciato all'alba di oggi, martedì 6 agosto, lo sgombero di Xm24, il centro sociale di via Fioravanti occupato abusivamente dopo che la convenzione con il Comune è scaduta nel 2016. Le forze dell’ordine sono arrivate poco prima delle 6 per liberare gli spazi, dove è entrata anche una ruspa. C’è un presidio di manifestanti e alcuni attivisti sono saliti sul tetto. Dopo una lunga serie di ultimatum lanciati dallo stesso Comune agli attivisti, il termine ultimo per lasciare la struttura era scaduto giovedì 25 luglio. _Courtesy E'tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev