(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2019 'La crisi non va in vacanza' il flash mob di FdI con Meloni davanti al Ministero Sviluppo economico Senatori e deputati Fratelli d'Italia davanti al Ministero dello Sviluppo economico con la leader Giorgia Meloni per il flash mob 'La crisi non va in vacanza'. Un'iniziativa per manifestare "Contro la politica industriale del ministro Di Maio e del governo" afferma l'on. Meloni la quale propone "un pronto soccorso aziendale di fronte ai 200 tavoli di crisi aperti al Mise" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev