(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2019 Tav, senatore del Pd Cerno vota mozione M5s e si rivolge ai suoi: "Ripensateci, è errore madornale" Nell'Aula di Palazzo Madama in discussione le mozioni sulla TAV Torino-Lione. La dichiarazione di voto del senatore del Pd, Tommaso Cerno, che ha votato a favore della mozione No Tav presentata dal M5s: "Sono in dissenso col mio gruppo. Ho formato la mozione del M5s perché chiede al parlamento di agire per tentare di evitare all'ultimo momento uno spreco colossale di denaro. Al Pd dico, ripensateci finché siete in tempo, state facendo un errore madornale" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev