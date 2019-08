Tav, Zingaretti: "Voto Senato certifica che maggioranza non c'è più, Conte riferisca al Quirinale"

Migliaia di laser nel cielo di Hong Kong contro gli arresti

Hong Kong, 7 ago. (askanews) - Migliaia di luci laser puntate nel cielo di Hong Kong contro gli arresti durante le ultime manifestazioni anti governative. È la forma di protesta andata in scena nei pressi del museo dedicato allo Spazio, dopo giorni di manifestazioni sfociate in scontri con la polizia e con bande armate (secondo i manifestanti uomini della triade inviati per intimidirli). Le ...