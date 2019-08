Salvini: "Salvini vaffa e' programma di Governo Renzi - Grillo"

Centro-sinistra, Calenda: "Non possiamo affrontare questa fase con la paura"

(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2019 Centro-sinistra, Calenda non possiamo affrontare questa fase con la paura L'analisi dell'europarlamentare del Partito Democratico Carlo Calenda in merito alla crisi del Governo e alla possibilità di elezioni immediate. / facebook Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev