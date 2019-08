Un anno dal crollo di Ponte Morandi, Mattarella arriva a Genova per la commemorazione

Mobilitazione in oltre 80 città del Brasile contro Bolsonaro

Roma, 14 ago. (askanews) - Migliaia di persone sono scese in piazza, in più di 80 città di tutto il Brasile - inclusa Rio de Janeiro - per protestare contro i tagli al bilancio per l'istruzione e per esprimere la loro insoddisfazione per la politica del governo dell'ultradestra di Bolsonaro. Spiega questa insegnante: "Siamo in piazza per combattere e continueremo sempre a combatter per difendere ...