Crisi, Salvini: "Conte mi attribuisce cose che non ho detto"

Papa Francesco: "Non facciamoci risucchiare dalle piccolezze della vita"

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 15 agosto 2019 Papa Francesco non facciamoci risucchiare dalle piccolezze della vita La celebrazione della preghiera dell'Angelus di Papa Francesco in Piazza San Pietro in occasione della solennità di Ferragosto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev