Lungo applauso per la Casellati al Meetiing di Rimini mentre parla di famiglia

E' morto Simon Gautier, il 27enne francese disperso in Cilento

Roma, 19 ago. (askanews) - È stato trovato morto Simon Gautier, il 27enne escursionista francese disperso dal 9 agosto nel Cilento. Il suo corpo è stato individuato in un burrone in una zona del comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. L'ultimo contatto risaliva a nove giorni fa quando Simon, con una telefonata al 118, aveva dato l'allarme raccontando di essere caduto ed essersi ...