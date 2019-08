(Agenzia Vista) Roma, 19 agosto 2019 Renzi contro Grillo nel 2014 rappresenti un potere marcio vs esci da questo blog Beppe Era il 19 Febbraio del 2014, le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. L'ormai famoso faccia a faccia di Renzi candidato premier con Beppe Grillo leader dei Cinque Stelle in diretta streaming della Camera dei Deputati. 'Beppe esci da questo blog, questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone, c'è bisogno di affrontare le questioni reali" - la frase pronunciata da Matteo Renzi all’indirizzo di Beppe Grillo durante lo streaming delle consultazioni. Rappresenti un potere marcio non sei credibili non ti dò la fiducia, l'accusa di Grillo. Fonte Camera Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it