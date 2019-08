Meloni: obiettivo Conte e' difendere poltrone dei cinque stelle, no a incuici

Governo Conte al capolinea: il j'accuse contro Matteo Salvini

Roma, 20 ago. (askanews) - "Mi recherò alla fine del dibattito dal presidente della Repubblica per rassegnare le mie dimissioni nelle sue mani". Così in una seduta tumultuosa del Senato, il presidente del Consiglio uscente. Cade il governo gialloverde mandato in crisi dalla Lega, ma Giuseppe Conte si è tolto dei macigni dalle scarpe più che dei sassolini, in un discorso tutto rivolto a Matteo ...