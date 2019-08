Conte a Salvini: ti manca il coraggio ci penso io e l'aula esplode 'Giuseppe Giuseppe'

(Agenzia Vista) Roma, 20 agosto 2019 Conte mi assumo io la responsabilita' della crisi a Salvini manca il coraggio e l'aula esplode Giuseppe Giuseppe La replica del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula al Senato. Conte ha annunciato le dimissioni. "Nessun problema, se ti manca il coraggio sul piano politico" di assumersi la responsabilità della crisi "non c'è problema, me l'assumo io. Questa è la conclusione, unica, obbligata, trasparente. Vi ringrazio tanto, io vado dal presidente della Repubblica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte concludendo la sua replica al Senato. "Prendo atto che al leader della Lega Matteo Salvini - ha aggiunto - manca il coraggio di assumersi la responsabilità dei suoi comportamenti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it