(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2019 Salvini a Mattarella: "Siamo ancora in tempo per andare a votare" Il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook: "Mattarella e' ancora in tempo a dare la parola ai detentori del potere, al popolo. Siamo ancora in tempo a restituire la parola non al dittatore Salvini, ma al popolo. State tranquilli, non vi liberate di me con un giochino di palazzo. Non mi spaventa un Renzi qualunque o qualche mese di opposizione. E' un momento di attesa" / fonte Facebook. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev