(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2019 Governo, D'Uva (M5s): "Di Maio vicepremier? Tema non interessa minimamente a M5s" La conferenza stampa del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati. Il capogruppo alla Camera Francesco D'Uva: "Non ci interessa minimamente, questo tema del vicepremier non l'abbiamo tirato fuori noi. In questo momento dobbiamo fare un governo che dia risposte ai cittadini" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev