(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2019 Patuanelli (M5s): "Grillo chiede ministri tecnici? Provocazione, in governo uscente tanti" La conferenza stampa del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati. Il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli: "Beppe come spesso gli accade fa delle provocazioni. Ricordo che ci sono esponenti del governo uscente che sono in qualche modo tecnici. La capacità che ha avuto Di Maio di fare un passo indietro già l'anno scorso ha fatto conoscere la capacità, la rettitudine del professor Conte. Il ministro dell'Ambiente di fatto è un tecnico" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev