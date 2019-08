Conte incontra la presidente del Senato Casellati

Luce per la grande pittura veneta: l'Accademia si rinnova

Venezia, 29 ago. (askanews) - Che a Venezia la luce sia unica e straordinaria non è una novità, che lo sia anche all'interno dei musei, italiani in generale, è invece molto più raro. Per questo appare una vera boccata di aria fresca il nuovo, luminoso allestimento che le Gallerie dell'Accademia veneziana hanno dedicato alla pittura del Cinquecento. Così da permettere ai capolavori di Paolo ...