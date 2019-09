Venezia76, Body painting per pubblicizzare 'Mondo Sexy' di Mario Sesti, ecco la locandina umana

Governo M5s-Pd, Paragone su Rousseau cita Vasco: "C'è chi dice no"

(Agenzia Vista) Roma, 02 settembre 2019 Governo M5s-Pd, Paragone su Rousseau cita Vasco: "C'è chi dice no" Il senatore M5s Gianluigi Paragone in un video su Facebook, citando una canzone di Vasco Rossi afferma che voterà no sulla piattaforma Rousseau all'accordo M5s-Pd: "Cè chi dice no. Io non mi muovo. Io non ci sto con questo partito ipocrita che è il Partito democratico. Io su Rousseau voterò ...