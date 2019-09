Maltempo in Sardegna, grosso albero schiaccia una vettura con donna e bimbo a Cagliari

(Agenzia Vista) Cagliari, 06 settembre 2019 Maltempo in Sardegna alberi caduti sulle auto a Cagliari La sala Operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso per un grosso albero caduto su una vettura con persone bloccate all'interno. All'arrivo sul posto le persone coinvolte erano una donna con un bambino i quali, fortunatamente, risultavano illesi. I due sono stati presi in carico da un'ambulanza / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev