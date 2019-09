06-09-19 Forza Italia, Toti: "Parte importante maggioranza Regione Liguria"

(Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2019 06-09-19 Forza Italia Toti Mule commissario in Liguria Mi auguro che resti Biasotti "Mule' commissario per la Liguria di Forza Italia? Mi riguarda relativamente. Sono certo che chiunque arrivi, visto che Forza Italia e' stata parte importante di questa maggioranza in Liguria, continuera' ad appoggiare anche nella prossima legislatura una coalizione di centrodestra apprezzata dai cittadini e che ha dato buon esempio al paese". Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, intervenendo a Beverino alla festa di Liguria Popolare / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev