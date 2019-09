(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2019 Conte vs la Lega alla Camera: "Nostra Costituzione è stata stracciata?" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la replica in Aula alla Camera dei deputati nel giorno in cui il Governo chiede la fiducia: "Ho sentito parole tipo tradimento, oltraggio agli italiani, addirittura sequestro del voto. Mi chiedo se la nostra Costituzione esiste ancora o è stata stracciata. Non cambierà la realtà dei fatti. Questa è una grande mistificazione" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev