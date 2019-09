(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2019 Conte: "Da M5s-Pd decisione sofferta". Opposizione urla: "Mai col Pd" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la replica in Aula alla Camera dei deputati nel giorno in cui il Governo chiede la fiducia: "Le forze politiche che sostengono il Governo hanno dismesso i pregiudizi, cioè hanno smesso di guardare al passato, consapevoli che siedono qui non nell'interesse proprio, ma degli italiani" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev