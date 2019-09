Conte al Senato, Berardi (FI) e il proverbio del parroco: "Chiacchiere volano, esempi trascinano"

(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2019 Conte al Senato Berardi e il proverbio del parroco Le chiacchiere volano le parole restano La prima citazione in aula a palazzo Madama per il dibattito sulla fiducia al nuovo governo arriva dal forzista Roberto BERARDI, di nero vestito ma con cravatta azzurra e brillante. Berardi esalta l'impegno concreto di Fi e Berlusconi contro la sinistra in Italia e poi ricorre al proverbio tanto utilizzato dal suo parroco: "Le chiacchiere volano, gli esempi trascinano". / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev