(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2019 Renzi lancia 'Italia viva', genesi tra idee e plagio - Infografica Subito dopo l'annuncio del nuovo partito di Matteo Renzi è scoppiata la polemica sul nome scelto dall'ex segretario del Partito Democratico. Era stato usato infatti da Walter Veltroni come slogan della campagna elettorale del 2008. Mario Capanna, ex leader di Democrazia Proletaria, ha pubblicato un libro nel 2000 col titolo simile e ha annunciato querela per plagio / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev