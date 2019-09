(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2019 Conte a Macron: "Dialogo fondato sempre sul rispetto" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del loro colloquio privato. Così il presidente Conte: "Molto lieto di ricevere Macron, nel primo incontro con un leader europeo dopo la formazione del nuovo governo", ha detto il premier incontrando il presidente francese e aggiungendo di aver convenuto che "possono anche emergere opinioni a volte non coincidenti, ma ciò deve avvenire sempre sulla base di un dialogo fondato sul rispetto come si conviene tra paesi fondatori Ue" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev