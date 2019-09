(Agenzia Vista) Bari, 21 settembre 2019 Sassoli: "Cittadini pensano che Ue sia in mano a burocrati, ma le nostre sono scelte politiche" "Proposto al Governo modello per ricostruire agricoltura pugliese". Così il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ospite dell'Accademia Cittadella Nicolaiana alla Fiera del Levante di Bari per un dibattito con Padre Francesco Occhetta, autore del libro 'Ricostruiamo la politica'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev