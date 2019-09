Centrodestra, Salvini: "Dialogo con Berlusconi? Non chiudo, anzi allargo confini"

(Agenzia Vista) Liguria, 23 settembre 2019 Centrodestra Salvini dialogo con Berlusconi Nnon chiudo anzi allargo confini Il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook dal Salone nautico di Genova, ad una domanda sul dialogo con il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto "io non chiudo mai niente a nessuno, anzi allargo i confini dell'Italia alternativa all'asse Pd-Cinque stelle che è minoranza anche in casa sua. Lo vedremo in Umbria il 27 ottobre", ha aggiunto il segretario del Carroccio. / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev