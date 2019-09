Clima, Greta Thunberg in lacrime ai leader mondiali: "Ci avete rubato sogni e infanzia" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) New Yoek, 23 settembre 2019 Clima, Greta Thunberg in lacrime ai leader mondiali: "Ci avete rubato sogni e infanzia" "Tutto ciò è sbagliato. Dovrei essere felice, dovrei andare a scuola dall'altra parte dell'oceano. Invece chiedete speranza a noi giovani, come vi permettete? Avete distrutto i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote. E io sono fortunata, le persone soffrono, muoiono. Interi ecosistemi stanno collassando, siamo all'inizio di un’estinzione di massa e tutto ciò di cui riuscite a parlare sono i soldi e le favole sulla crescita economica eterna. Come vi permettete?". Così Greta Thunberg, la giovane attivista svedese intervenendo al Climate Summit in corso al Palazzo di Vetro a New York. Fonte: United Nations Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev