Rohani: "Gli Usa sostengono il terrorismo" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2019 Irani, Rohani, Gli Usa hanno appogiato il terrorismo SOTTOTITOLI "La sicurezza nel Golfo persico e la stabilità nel Medioriente dovrebbe essere risolta nella regione piuttosto che fuori da essa. di quello che gli Stati Uniti sono in grado di risolvere. Gli Usa non sono riusciti a risolvere i problemi in Afghanistan, in Iraq e in Siria. Hanno appoggiato l'estremismo, i Talebbani e Daesh. I problemi della regione sono più grandi e più importanti". L'intervento del Presidente dell'Iran, Hassan Rouhani, alla 74. Assemblea Generale dell’Onu a New York. Fonte: Nazioni Unite Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev