(Agenzia Vista) Milano, 26 settembre 2019 Legambiente, flash mob in Piazza Duomo contro il climate change. Le immagini Le immagini del flash mob organizzato da Legambiente in Piazza Duomo per protestare contro il climate change. A margine dell’evento è intervenuto anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev