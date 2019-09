(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2019 Emiliano: "Bene autonomia rafforzata ma non si diano più soldi a chi già è più ricco" "Bene autonomia rafforzata ma non si diano più soldi a chi già è più ricco". Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, uscendo dalla Conferenza delle Regioni dove il Ministro per le Autonomie e gli Affari Regionali Francesco Boccia ha incontrato i Presidenti delle Regioni per un primo confronto istituzionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev