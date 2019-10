(Agenzia Vista) Genova, 01 ottobre 2019 Ponte Genova, Conte: "In tutto il mondo si saprà di quest'opera costruita in pochissimi mesi" "In tutto il mondo si saprà di quest'opera di altissimia ingegneria costruita in pochissimi mesi. Questa è l'eccellenza italiana." Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando la stampa a margine del varo del nuovo ponte di Genova. Fonte: Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev