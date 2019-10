Manovra, Conte: "Iva? Non ci sarà alcun aggravio"

(Agenzia Vista) Cagliari, 02 ottobre 2019 Def, Conte: "Iva? Non ci sarà alcun aggravio" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita a Cagliari risponde ai giornalisti: "Ho già chiarito che non ci sarà un aggravio di Iva, stiamo lavorando per simulare gli ultimi interventi e definire nei dettagli l'impostazione della manovra economica che ha i suoi tempi. Abbiamo presentato la Nadef, la nota di aggiornamento, ora dateci qualche giorno per lavorare sui dettagli" / fonte Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev