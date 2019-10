(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2019 Sanità, Bonaccini: "2 miliardi per il Fondo Sanitario Nazionale buon punto di partenza" "2 miliardi per il Fondo Sanitario Nazionale buon punto di partenza". Così il Presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, intervenuto a margine del convegno della Cisl 'Diritti alla Sanità. Liste di attesa, nuova occupazione, non autosufficienza, prevenzione e privatizzazioni', tenutosi presso l'Auditorium Carlo Donat-Cattin. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it