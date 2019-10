(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2019 Super ticket, Bonaccini: "In prospettiva va eliminato" "Super ticket in prospettiva va eliminato". Così il Presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, intervenuto a margine del convegno della Cisl 'Diritti alla Sanità. Liste di attesa, nuova occupazione, non autosufficienza, prevenzione e privatizzazioni', tenutosi presso l'Auditorium Carlo Donat-Cattin. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it