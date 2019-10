Dl Sicurezza, Rackete: "Italia ha approvato legge contro il diritto internazionale" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 ottobre 2019 Dl Sicurezza, Rackete: "Italia ha approvato legge contro il diritto internazionale" "Credo che sia stato delineato che le operazioni di ricerca e soccorso rientrano nel diritto internazionale. Non so come l’Italia abbia approvato una legge che non rispetta il diritto internazionale e del mare. Abbiamo visto come, dopo il mio arresto, il giudice di Agrigento abbia stabilito che ho seguito il dovere di soccorrere e che tutto quello che è successo era nel pieno rispetto della legge.". Così Carola Rackete, la comandate della Sea Watch che nel giugno scorso forzò il blocco a Lampedusa imposto dall’allora ministro Salvini davanti alla commissione libertà civili dell’Europarlamento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev