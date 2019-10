(Agenzia Vista) Faichaild (Usa), 04 ottobre 2019 Mobility Guardian, l'Italia alla più importante esercitazione sul trasporto dell'US Air Force Si è conclusa nella Base Aerea di Fairchild (USA), la Mobility Guardian 2019 (MG19), esercitazione multinazionale che ha visto la partecipazione di 46 aerei e più di 4000 militari provenienti da 13 differenti Nazioni. Hanno partecipato, per l'Italia, trentadue militari (28 appartenenti alla 46a Brigata Aerea, 2 al 3° Stormo di Villafranca (VR) e 2 alla Brigata Paracadutisti "Folgore"). Due equipaggi di C130J, appartenenti al 2° ed al 50° Gruppo della 46a Brigata Aerea hanno svolto missioni dal profilo complesso, spesso in formazione con altri velivoli, a bassa quota, in fase diurna e notturna, con visori NVG, coprendo uno spettro di capacità che hanno spaziato dagli aviolanci di carichi pesanti, agli atterraggi su piste corte, all'evacuazione medica di massa / Courtesy Aeronautica Militare Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev