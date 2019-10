Migranti, Lamorgese: "Non abbiamo bacchetta magica, problema non si risolve in un mese"

(Agenzia Vista) Milano, 04 ottobre 2019 Migranti, Lamorgese: "Non abbiamo bacchetta magica, problema non si risolve in un mese" Così Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, durante la conferenza stampa sull’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi alla Prefettura di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev