Ricostruzione, Di Maio: "La gente vuole fatti, non parole"

In Vietnam pezzi di vecchie moto diventano robot "Transformers"

Hanoi, 4 ott. (askanews) - Si ispirano ai film dei Transformers, un gruppo di ingegneri vietnamiti che costruiscono robot riciclando pezzi di moto usate. L'idea è quella di lanciare un messaggio sulla tutela dell'ambiente, come spiega il responsabile di Robot Bank Group, Luu Tuan Khanh: "In Vietnam in questo momento, la gente utilizza molte moto e poi gettano molti pezzi usati nell'ambiente. ...