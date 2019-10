(Agenzia Vista) Torino, 08 ottobre 2019 Estorsioni e usura, numerosi arresti a Torino È in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, per l´esecuzione di numerose misure cautelari in carcere. Le misure si inseriscono nell´ambito di due operazioni, denominate " Criminal Consulting" e "Pugno di Ferro", riferite a due distinte organizzazioni criminali dedite all´attività di usura e estorsione. I dettagli dell´operazione saranno esposti nella conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 presso Procura della Repubblica di Torino, alla presenza del Sostituto Procuratore dott.ssa Anna Maria Loreto e del Direttore della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Sato, Dirigente Generale, dott. Francesco Messina / fonte Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev