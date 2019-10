Forum INDICAM 2019, "Lotta a contraffazione necessaria per futuro dei nostri giovani". Lo speciale

(Agenzia Vista) Milano, 08 ottobre 2019 Forum INDICAM 2019, lo speciale Lo speciale sul Forum 2019 di INDICAM, l’Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione che si occupa della tutela della proprietà intellettuale. Come sottolineato dal presidente Mario Peserico, la proprietà intellettuale in Italia ammonta al 47% del PIL. “È necessario agire uniti per una maggiore tutela, coesione e collaborazione e un sistema di coinvolgimento degli operatori online più responsabilizzato” conclude Peserico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev